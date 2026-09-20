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La Granja VIP 24/7
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La despensa llegó en una LUJOSA camioneta y los Granjeros ¡ya no querían devolverla! (VIDEO)

Los Granjeros recibieron parte de la compra realizada por Pascal, pero todos quedaron encantados con la camioneta que llegó a La Granja VIP

La compra que realizó Pascal ya surgió efecto y la despensa llegó a La Granja VIP. Sin embargo, los granjeros quedaron sorprendidos con la lujosa camioneta que llegó al recinto para traer la comida. Algunos presentes, como es el ejemplo de Manelyk González, aprovecharon el momento para subirse y probar las comodidades del vehículo.

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