El caos en la cocina desata reclamos en La Granja VIP: Azalia señala a Kevyn

La cocina de La Granja VIP volvió a convertirse en motivo de reclamos entre los participantes, luego de que algunos se encontraran con varios trastes sin lavar y cosas fuera de su lugar. Fernando Lozada expresó su molestia por el estado en que encontraron la cocina y comentó la situación con Carlos Trejo, quien rápidamente aclaró que él sí había cumplido con lavar los trastes. La conversación continuó y Azalia entró al tema con una acusación directa: aseguró que Kevyn era responsable del desorden. Así, lo que comenzó como una queja por la limpieza terminó señalando a un participante como responsable del caos que encontraron en la cocina.