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El caos en la cocina desata reclamos en La Granja VIP: Azalia señala a Kevyn

¡La cocina amaneció hecha un desastre! Fer Lozada reclamó y la granjera ya señaló a un responsable

Por: Melannie Alba | DR

La cocina de La Granja VIP volvió a convertirse en motivo de reclamos entre los participantes, luego de que algunos se encontraran con varios trastes sin lavar y cosas fuera de su lugar. Fernando Lozada expresó su molestia por el estado en que encontraron la cocina y comentó la situación con Carlos Trejo, quien rápidamente aclaró que él sí había cumplido con lavar los trastes. La conversación continuó y Azalia entró al tema con una acusación directa: aseguró que Kevyn era responsable del desorden. Así, lo que comenzó como una queja por la limpieza terminó señalando a un participante como responsable del caos que encontraron en la cocina.

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