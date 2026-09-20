Cerdito provoca el CAOS en La Granja VIP: cuatro granjeros intentaron atraparlo y Kunno terminó en el suelo
Un cerdo se escapó de su corral y, entre cuatro granjeros, trataron de detenerlo; la tarea se volvió más que complicada
Un cerdito salió del corral y comenzó a correr por toda la granja. Entre Pimpinela Escarlata, Fernando Lozada, Pascal Nadaud y Kunno intentaron detenerlo para devolverlo a su lugar. Sin embargo, el cerdito de nombre “Kunno” contó con mucha destreza y logró poner en aprietos a los granjeros. Kunno, en el intento de detenerlo, terminó en el piso por “Kunno”, valga la redundancia.