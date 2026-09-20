Fer Lozada sorprende con su rutina matutina: así apapachó a sus borreguitos
Así comenzó su día junto a sus compañeros más tiernos de La Granja VIP
Una de las primeras cosas que hizo Fernando Lozada al despertar en La Granja VIP fue visitar a sus queridos borreguitos. El participante se acercó a ellos para darles los buenos días y comenzó a acariciarlos uno por uno. Fernando demostró que ya se sabe perfectamente quién es quién, pues saludó por su nombre a Chivis, El Diablo, Bárbara y al resto de los borreguitos. Pero los cariños no terminaron ahí: a algunos también les dio un besito mientras los consentía. Con esta tierna rutina, Fernando dejó claro que los animales ya forman parte importante de sus mañanas dentro de la granja y que cada vez tiene más confianza con ellos.