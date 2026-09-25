No es un juego, Fernando Lozada cometió un error y presentó una seria enfermedad la primera vez que estuvo en La Granja VIP

La Granja VIP es un reality diferente. No se trata únicamente de que las celebridades estén en confinamiento y convivan a lo largo de la semana, tienen que trabajar, cuidar a los animales, la cosecha y realizar diversas labores propias del campo. Por ello los participantes no lo pueden tomar como un juego o podrían enfrentar serias consecuencias.

Fernando Lozada compartió con sus compañeros que, durante la primera temporada del reality, fue invitado a pasar un día en La Granja y cuando tuvo la oportunidad de ordeñar a las vacas, se le hizo fácil tomar directamente la leche de la ubre y se enfermó de salmonelosis.

Fernando aceptó que no siguió las indicaciones del Tío Pepe y tuvo desagradables efectos que lo llevaron al hospital.

¿Qué es la salmonelosis, la enfermedad que padeció Fernando Lozada tras un día en La Granja VIP?

La Organización Mundial de la Salud indica que, cada año, aproximadamente una de cada 10 personas contrae salmonelosis que, si bien, en la mayoría de los casos es una enfermedad leve, bajo ciertas circunstancias llega a ser mortal según factores como la persona y el tipo de infección.

Por lo general se contagia por alimentos insalubres aunque también a través de animales como las aves de corral, los porcinos y las vacas, como fue el caso de Fernando Lozada.

La enfermedad se manifiesta a través de fiebre, dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. Usualmente los síntomas aparecen entre seis y 72 horas después de haber tenido contacto con el virus.

Por lo general, la salmonelosis dura entre dos y siete días y es importante que las personas reciban un diagnóstico y tratamiento, principalmente para que puedan reponer los electrolitos perdidos a raíz de los vómitos y la diarrea y se determine si es necesario una terapia antimicrobiana.

