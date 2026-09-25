Bebeshita le pide ‘romancear’ a Bicolor y su respuesta la deja sin palabras (VIDEO)
La creadora de contenido abrió su corazón y le confesó a Kevyn Contreras que busca tener un “romance” con él en La Granja VIP
Bebeshita dejó de lado los prejuicios y abrió su corazón para confesarle a Kevyn Contreras “Bicolor” que quiere ‘romancear’ con él. La creadora de contenido dejó en claro que le gusta su personalidad y cómo la ha tratado desde que ingresó al reality. Sin embargo, aún no le terminan de convencer ciertas actitudes del comediante. Su respuesta la dejó sin palabras.