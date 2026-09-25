Kevyn Bicolor muestra sus cartas y pide a su fandom que SALVE a este Granjero en la Gala de Eliminación

Kevyn Contreras “Bicolor” ganó el juego de la Salvación este pasado jueves y consiguió abandonar la tabla de nominados. Ya sin riesgo de ser eliminado, el comediante le pidió a sus fanáticos que salven a Kenny Avilés, siempre y cuando lo consideren correspondiente. Bicolor expresó que la artista lo ayudó en sus momentos más difíciles, por lo que es hora de devolverle el favor.