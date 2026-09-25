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Kevyn Bicolor muestra sus cartas y pide a su fandom que SALVE a este Granjero en la Gala de Eliminación

El comediante miró fijo a las cámaras y solicitó que, quienes deseen, voten por un Granjero nominado en la Gala de Eliminación

Kevyn Contreras “Bicolor” ganó el juego de la Salvación este pasado jueves y consiguió abandonar la tabla de nominados. Ya sin riesgo de ser eliminado, el comediante le pidió a sus fanáticos que salven a Kenny Avilés, siempre y cuando lo consideren correspondiente. Bicolor expresó que la artista lo ayudó en sus momentos más difíciles, por lo que es hora de devolverle el favor.

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