La Bebeshita se sincera ¿Kevyn Bicolor ya le está empezando a gustar? (VIDEO)
La creadora de contenido se sinceró ante su círculo más cercano y expresó qué siente sobre Kevyn Contreras, quien ha estado muy cerca de ella
La Bebeshita abrió su corazón ante su círculo más cercano y confesó sus sentimientos sobre Kevyn Contreras “Bicolor”. Ambos han estado coqueteando de forma divertida a lo largo de los últimos días en La Granja VIP, pero una simple amistad podría romper la pared y pasar al siguiente nivel. La creadora de contenido afirmó sentirse atraída por algunas de sus actitudes, aunque no sabe exactamente cuáles son las intenciones de Bicolor.