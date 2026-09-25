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Manelyk rompe el silencio: ¿Pablo Montero le interesa para un romance en La Granja VIP?

Manelyk González explicó su situación con Pablo Montero ante los rumores que los vinculan a un futuro romance dentro de La Granja VIP

Manelyk González fue cuestionada por Kevyn Contreras “Bicolor” y Fernando Lozada acerca de sus actitudes “amistosas” con Pablo Montero. En medio de la discusión, le preguntaron si quería algo más con el cantante de música ranchera y su respuesta fue contundente. Sin embargo, los Granjeros no terminaron de confiar en la respuesta de “La Reina de los Reality Shows”.

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