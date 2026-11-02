¡Bienvenido a La Granja VIP! Regresa el caballo “Canelo”, inquilino de la primera temporada es recibido por los Granjeros
Los Granjeros de La Granja VIP son sorprendidos por el regreso de “Canelo”, integrante que fue conocido por los Granjeros en la primera temporada
¡Una gran sorpresa para los Granjeros! Todos reciben la llegada de “Canelo”, un caballo que fue conocido por todos en la primera temporada. Kristal Silva y el Tío Pepe los invita a que lo conozcan, ya que será el nuevo inquilino que deben cuidar en La Granja VIP; revive el gran momento.