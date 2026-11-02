¿Estaba enamorado? Críticas cuestionan a Pablo Montero sobre su romance en La Granja VIP; esto fue lo que dijo
¡Ni una serenata! Críticos en La Granja VIP se van contra Pablo Montero al cuestionar su noviazgo con Natalia Alcocer; esto fue lo que se dijeron
Tras la salida de Pablo Montero, Críticos se le van a Pablo Montero en La Gala al cuestionarle si de verdad estaba enamorada de ella, en un inicio parecía que iba a salirse por la tangente para después asegurarle que le iba a dar un regalo en La Granja VIP. Sin embargo, se generaron varios comentarios sobre la falta de romanticismo por parte del Granjero antes de su salida. Esto fue lo que se dijeron en La Gala.