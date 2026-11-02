Las Críticas confrontan a Pablo Montero sobre los piropos que le realizó a Daniela Bebeshita en La Granja VIP

Linet Puente y Ferka en La Gala hablan con Pablo Montero al recordarle los piropos que le lanzó a Daniela “Bebeshita”, recibiendo fuertes críticas sobre los comentarios, en especial al recordarle que estaba frente a su novia Natalia Alcocer en La Granja VIP. Pero Alfredo Adame salió a defenderlo al decir que era un “casanova”.