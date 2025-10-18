Cuál fue la calificación que le dio el Tío Pepe a Sergio Mayer Mori y cómo impactará en el presupuesto de los granjeros.

Antes de la Traición, Adal Ramones se enlazó con las celebridades de La Granja VIP para leerles en voz alta la esperada evaluación de El Mayoral, quien calificó el trabajo del capataz Sergio Mayer Mori y determinó que... ¡hubo una reducción en el presupuesto de los granjeros! ¿En qué se equivocaron?

¿Qué calificación obtuvo Sergio Mayer Mori por parte de El Mayoral de La Granja VIP?

Durante la transmisión de este 17 de octubre disponible en la señal de Azteca UNO, Adal Ramones compartió un video recopilatorio que mostró los mejores momentos de Sergio Mayer Mori como el primer capataz de La Granja VIP , y aunque muchos fans pensaron que el joven había hecho un excelente trabajo lo cierto es que el “Tío Pepe” pensó diferente.

A decir de El Mayoral de La Granja VIP, durante la gestión de Sergio Mayer Mori detectó 3 errores muy serios en el trabajo de las celebridades que derivaron en ¡una reducción del 25% del presupuesto! Las fallas detectadas por el “Tío Pepe” fueron las siguientes:

Exceso en la alimentación del caballo.

Retrasos al iniciar las labores del día.

Pequeños actos de indisciplina en las instalaciones de La Granja VIP.

La mañana de este viernes, El Mayoral ya había expresado su desagrado porque los granjeros todavía no se ponían a trabajar a pesar de que ya era tarde y además tuvo un recorrido con Sergio Mayer Mori para checar el estado general de los animalitos que deben cuidar.

La decisión de El Mayoral de bajarles el presupuesto para alimentos en un 25% significó un duro golpe para las celebridades, que descubrieron de la forma más dolorosa que a este reality se viene a trabajar, a levantarse temprano y ser disciplinado.

Sergio Mayer Mori, por su parte, aceptó la decisión del “Tío Pepe” sin respingar y hasta la celebró:

“Qué bueno que nos quitaron un poquito (de presupuesto), porque estaba sobrando mucha comida”, reconoció el capataz de la semana.

¿La decisión de El Mayoral impactará en los granjeros, crees que haya más disciplina en su trabajo o las tensiones aumentarán más hasta volverse insoportables? ¡El chisme se puso buenísimo!

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres salvar a tu granjero/a favorita te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar para mantenerlo en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diario s de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos

s de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

