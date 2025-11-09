La Granja VIP | César Doroteo abre su corazón y habla del reto de ser parte de la comunidad LGBT+

En un emotivo momento dentro de La Granja VIP, César Doroteo decidió abrir su corazón frente a las cámaras para hablar sobre lo que significa ser parte de la comunidad LGBT+. Con palabras honestas y llenas de sentimiento, confesó lo difícil que ha sido enfrentarse a prejuicios y críticas, pero también destacó la importancia de ser auténtico y mantenerse fiel a uno mismo.