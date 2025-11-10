Fin de las dudas: este es el día correcto para poner la decoración de Navidad, según la tradición

A poco más de un mes para que la esperada Navidad finalmente llegue, empezamos a sentir el espíritu navideño e imaginarnos cómo vamos a decorar nuestro hogar para generar un entorno acogedor y festivo. Sobre todo los más pequeños se generan una gran esperanza con la decoración y por supuesto los regalos, es entonces cuando la ansiedad precipita la siguiente pregunta.

¿Qué día debemos decorar y armar el árbol de Navidad?

En el cristianismo esta tradición además cobra un sentido especial, pero la costumbre se ha expandido incluso por fuera de quienes practican la religión. Muchas personas aprovechan para darle un toque mágico a su casa tanto en el interior como en el exterior y expresan su amor por la Navidad de esta manera.

Esta tradición proviene de Alemania, precisamente en el siglo XVI; aunque no se tienen mayores precisiones en cuanto a la fecha exacta. Entonces, ¿Cuál es el día exacto en el que deberíamos armar nuestro arbolito de Navidad? Al parecer la respuesta ha llegado.

Los usos y costumbres del cristianismo expresan que la decoración del árbol de Navidad debe hacerse al inicio de Adviento, es decir el cuarto domingo antes de Noche Buena; este 2025 se dará el 30 de noviembre.

Sin embargo, la fecha más popularmente extendida y adoptada como tradición es el 8 de diciembre que es el día de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Este día suele ser elegido en el mundo para decorar el hogar y nuestro arbolito para esperar la Navidad.

