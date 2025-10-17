“Hubiera estado padrísimo”. César Doroteo revela qué habría hecho como ganador de La Salvación y La Traición

En el primer jueves de La Salvación en La Granja VIP, Eleazar Gómez fue el granjero que dejó de estar nominado y se ganó el beneficio de La Traición. Este viernes podrá salvar a otro nominado y, además, nominar directamente a otra persona para cubrir ese lugar.

César Doroteo, quien fue el primer nominado de La Granja VIP, revela sus planes si él hubiera ganado La Salvación en lugar de Eleazar.

César Doroteo dice que él hubiera salvado a La Bea de la nominación

Mientras se preparaba en El Granero para iniciar sus labores diarias, César Doroteo reveló ante las cámaras que él hubiera sacado a La Bea de entre los nominados. “Hubiera estado padrísimo”, dijo. En su escenario ficticio, Alfredo Adame se hubiera salvado por el público.

En cuanto a la persona que hubiera traicionado al nominarla directamente, Teo fue críptico: “sí lo tengo claro, yo creo que usted sabe quién. Si no sabe quién, no ha visto bien el 24/7”. Aunque no especificó, es posible que él se refiriera a Manola Díez, pues fue uno de los nombres más sonados antes y durante La Asamblea.

El creador de contenido también dio a entender que, por la cantidad de reality shows que ha visto, él ya puede notar un “grupo de villanos” en La Granja VIP.

Por otro lado, César Doroteo opina que Eleazar Gómez salvará a Alfredo Adame de la nominación, y en su lugar meterá a Sandra Itzel o Kim Shantal. “Son las que más lo traicionaron a él”, agregó.

Cuándo y dónde ver La Traición de La Granja VIP

No te puedes perder cuál será la decisión de Eleazar Gómez, pues cambiará completamente la lista de nominados y lo que podría suceder este domingo en la Gala de Eliminación.

Podrás ver La Traición este viernes a las 9:00 P.M., por la señal de Azteca UNO, en el sitio web oficial de Azteca UNO o en Disney+.