¡Lola Cortés criticando a La Bea en La Granja VIP desató los MEMES! Checa los más divertidos

A Lola Cortés, la juez más dura de La Academia, “se le fue la mano” cuando criticó a La Bea y protagonizó uno de los momentos más virales de La Granja VIP hasta el momento: ¡la cantante intentó ser suave, pero hasta Teo se sorprendió con su despiadada opinión y esto desató una lluvia de memes en X!

¿Por qué Lola Cortés y La Bea de La Granja VIP se viralizaron en X?

Como te comentamos en TV Azteca, la tarde de este martes 14 de febrero Lola Cortés y La Bea protagonizaron uno de los momentos más divertidos y... ¿dolorosos? de La Granja VIP cuando la comediante le pidió a la jueza de La Academia que la criticara para cumplirle un sueño a sus papás.

Lola fue sincera: le dijo a La Bea que había estado desafinada, le faltó coordinar el ritmo de la canción de Selena que cantó y además le soltó... ¡que no sabía bailar cumbias! Algo que dejó a César Doroteo con la boca abierta .

Lola en modo critica: No sabes bailar cumbia



JAJAJAJAJA #LaGranjaVIP pic.twitter.com/lpgWe9vPDz — Julián 🐐 (@JuliGoonz) October 15, 2025

Lolita: Es enserio Bea??

No sabes bailar cumbia



Bea: Me dolió 😞#LaGranjaVIP pic.twitter.com/gj0ubpG2Lw — GHOSTFACE 🌱🤘 (@eb_ghostface) October 15, 2025

Las palabras de Lola Cortés, así como las lágrimas en el rostro de La Bea, resultaron ser demasiado para los internautas que de inmediato comenzaron a compartir videos e imágenes divertidas para demostrar que este se convirtió en uno de sus Top Moments de La Granja VIP.

Con comentarios como “Ya basta de arrastrar a La Bea”, “TQM Lola”, “La Bea súper indignada porque así baila la cumbia JAJAJA”, “Los amo, están dando mucho contenido” y “La Bea bien valiente, no todos le piden una crítica a Lolita”, la actividad en plataformas como X estuvo bastante intensa en los últimos minutos, sobre todo porque la avalancha de memes fue simplemente irresistible.

La Bea: critícame como Lolita



Lolita: pero lo más importante, no sabes bailar cumbia



LA BEA:



JAJAJAJAJJAJAJAJSJAJSJ#LaGranjaVIP pic.twitter.com/sBsJNL29oI — mf ✨ (@mferrcruzz) October 14, 2025

Quien iba a pensar que La Bea, iba generar más contenido que nadie

Jajaja



Bea: Lolita me puedes cumplir el sueño de mis papás

Lolita: si, cual es…

Bea: que critiques mi canción #LaGranjaVIP pic.twitter.com/5TnG8hb5SY — Hada Madrina (@Hadabebe) October 14, 2025

Como ves, las sorpresas en La Granja VIP están a la orden del día, así como los memes en redes: ¡los momentos épicos no avisan, pero la creatividad de los fans siempre está a la orden del día!

ESTOY GRAZNANDO CON LA CRITICA DE LOLA CORTEZ A LA BEA CANTANDO JAJAJAJAJAAJAJA #LaGranjaVIP pic.twitter.com/yiq50aJJDa — Humberto Cortés  (@Humcortes) October 14, 2025

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca, así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: