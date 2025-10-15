inklusion logo Sitio accesible
La Granja VIP
Nota

¡Lola Cortés criticando a La Bea en La Granja VIP desató los MEMES! Checa los más divertidos

El momento pudo ser doloroso, pero en vez de eso generó una ola de carcajadas entre los internautas

Lola Cortés critica a La Bea en La Granja VIP y llueven MEMES.
ESPECIAL/TV AZTECA
Judith Martínez | DR
La Granja VIP
A Lola Cortés, la juez más dura de La Academia, “se le fue la mano” cuando criticó a La Bea y protagonizó uno de los momentos más virales de La Granja VIP hasta el momento: ¡la cantante intentó ser suave, pero hasta Teo se sorprendió con su despiadada opinión y esto desató una lluvia de memes en X!

¿Por qué Lola Cortés y La Bea de La Granja VIP se viralizaron en X?

Como te comentamos en TV Azteca, la tarde de este martes 14 de febrero Lola Cortés y La Bea protagonizaron uno de los momentos más divertidos y... ¿dolorosos? de La Granja VIP cuando la comediante le pidió a la jueza de La Academia que la criticara para cumplirle un sueño a sus papás.

Lola fue sincera: le dijo a La Bea que había estado desafinada, le faltó coordinar el ritmo de la canción de Selena que cantó y además le soltó... ¡que no sabía bailar cumbias! Algo que dejó a César Doroteo con la boca abierta.

Las palabras de Lola Cortés, así como las lágrimas en el rostro de La Bea, resultaron ser demasiado para los internautas que de inmediato comenzaron a compartir videos e imágenes divertidas para demostrar que este se convirtió en uno de sus Top Moments de La Granja VIP.

Con comentarios como “Ya basta de arrastrar a La Bea”, “TQM Lola”, “La Bea súper indignada porque así baila la cumbia JAJAJA”, “Los amo, están dando mucho contenido” y “La Bea bien valiente, no todos le piden una crítica a Lolita”, la actividad en plataformas como X estuvo bastante intensa en los últimos minutos, sobre todo porque la avalancha de memes fue simplemente irresistible.

Como ves, las sorpresas en La Granja VIP están a la orden del día, así como los memes en redes: ¡los momentos épicos no avisan, pero la creatividad de los fans siempre está a la orden del día!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca, así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente:

  • DOMINGO - LA GALA
  • LUNES - COMPETENCIA DEL CAPATAZ
  • MARTES - NOMINACIÓN
  • MIÉRCOLES - ASAMBLEA
  • JUEVES - SALVACIÓN
  • VIERNES - TRAICIÓN
La Granja VIP
Lola Cortés
La Bea
