Los Clasificados dan a conocer los cambios que harían si se convierten en el Capataz de La Granja VIP; todos buscan los beneficios y el poder
¡Todos lo quieren, pero solo uno lo tendrá! Los Granjeros dan su opinión sobre los cambios que harían al convertirse en Capataz, poder que todos desean obtener en La Granja VIP
¡Todos lo desean! Uno de los Granjeros tendrán el poder de ser Capataz en la cuarta semana de La Granja VIP, dentro de los nombres figuran “Bebeshita”, Natalia, Rafa y Mono, cada uno dio su punto de vista de los cambios que harían al obtener el título frente a todos. No te pierdas todo lo que se comentó en el reality.