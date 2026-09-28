Los Clasificados dan a conocer los cambios que harían si se convierten en el Capataz de La Granja VIP; todos buscan los beneficios y el poder

¡Todos lo desean! Uno de los Granjeros tendrán el poder de ser Capataz en la cuarta semana de La Granja VIP, dentro de los nombres figuran “Bebeshita”, Natalia, Rafa y Mono, cada uno dio su punto de vista de los cambios que harían al obtener el título frente a todos. No te pierdas todo lo que se comentó en el reality.