Carlos Trejo es ENCARADO por los Críticos de La Granja VIP tras su salida en el emblemático reality y con el público en redes
¡Fuertes comentarios! Carlos Trejo tras su salida de La Granja VIP es encarado por los Críticos y el público en redes al decepcionar a algunos en La Granja VIP
¡Decepcionó a algunos! Rey Grupero, Flor Rubio y Adal Ramones dan sus críticas a Carlos Trejos tras su salida a La Granja VIP, quienes detallaron que se quedó corto en su participación, personalidad que muchos esperaban ver. Entre los Críticos se generaron ciertos roces al defender su punto frente a los demás, pero el ex Granjero no se quedó callado.