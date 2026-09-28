Carlos Trejo es ENCARADO por los Críticos de La Granja VIP tras su salida en el emblemático reality y con el público en redes

¡Decepcionó a algunos! Rey Grupero, Flor Rubio y Adal Ramones dan sus críticas a Carlos Trejos tras su salida a La Granja VIP, quienes detallaron que se quedó corto en su participación, personalidad que muchos esperaban ver. Entre los Críticos se generaron ciertos roces al defender su punto frente a los demás, pero el ex Granjero no se quedó callado.