Cómo votar paso a paso por Manelyk, Julio, Kevyn, Azalia, Kenny y Carlos Trejo, nominados de La Granja VIP

La Granja VIP Segunda Temporada ha cautivado a millones de personas gracias a su formato único, el cuidado y convivencia con los animales, el trabajo y la conexión con la naturaleza, pero más allá de eso, el público siente una cercanía con el reality ya que su opinión y decisión es la más importante para nosotros, es por eso que tu decides quien se queda o sale gracias a los votos.

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¿Cómo votar por tu Granjero favorito en La Granja VIP?

Recuerda que esta votación favorece a tu Granjeros favoritos, es por eso que debes dar todos tus votos o repartirlos entre los que quieren que permanezcan en la competencia. Votar es muy sencillo, solo debes seguir estos pasos:

Entra a lagranjavip.tv/vota o La Granja VIP dando click aquí Elige y reparte los 10 votos como quieras entre el o los Granjeros que quieres salvar de la Eliminación. Envíalos; recuerda que tú decides.

¿Quiénes y por qué están nominados en la tercera semana de La Granja VIP?

Manelyk: La influencer fue la primera Nominada de La Granja VIP a consecuencia del Legado de María Karunna, quien la nominó desde el lunes y le arrebató la posibilidad de ser el Capataz de la semana.

Kenny Avilés: Kenny Avilés se enfrentó en el Duelo de nominación por decisión del público contra Carlos Trejo, ambos se enfrentaron a un reto de destrezas y habilidades, pero Kenny se quedó atrás y perdió, por lo que se convirtió en la segunda nominada de la semana.

Carlos Trejo: Durante la Asamblea de La Granja VIP, Carlos Trejo fue el Granjero que más obtuvo nominaciones por parte de sus compañeros, quienes argumentaron que lo ven muy apagado, poco participativo y además no genera contenido. Esto le costó convertirse en el tercer Nominado.

Julio Camejo: El actor fue el segundo Granjero más votado durante la Asamblea en La Granja VIP, algunos de los participantes del programa argumentaron su voto diciendo que la energía de Julio Camejo es mucha, que es muy controlador y otros más lo acusaron de traicionero.

Azalia y Kevyn "Bicolor: Esta fue una de las nominaciones más sorpresivas de la noche, ya que fue un severo castigo para ambos Granjeros por faltar a las reglas de convivencia de La Granja VIP. Un video deja ver que Kevyn le faltó el respeto a Azalia verbalmente y ella respondió con una cachetada, ambos dijeron que así se llevan y es un juego, pero Adal Ramones fue conciso y les dijo que aún así, estaban nominados.