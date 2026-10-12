Críticos de La Granja VIP reviven el origen del pleito entre Kunno y Julio Camejo, discusión que casi llega a los golpes

Alfredo Adame, Linet Puentes y Rey Grupero hablan sobre qué generó el pleito entre Julio Camejo y Kunno, en especial cuando Manelyk hablo mal sobre la higiene del baño, dando inicio a uno de las discusiones más fuertes en La Granja VIP que casi llegaba a los golpes, además de explicar que la actitud de Kevyn Contreras y Niurka fueron parte del problema. Pascal Nadaud tras su salida da su opinión sobre los hechos, explicando que hizo lo posible por ayudar a Kevyn en su actitud, pero fue algo imposible.