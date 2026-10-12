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Nueva integrante se suma a La Granja VIP luego de la salida de Pascal Nadaud; así fue la reacción de los Granjeros

Luego de la eliminación del quinto Granjero de la competencia, una nueva integrante se suma a La Granja VIP durante la sexta semana.

Este lunes de la sexta semana de La Granja VIP una nueva yegua se integró a la competencia. Actualmente está embarazada por lo que debe recibir tratos muy especiales. Los Granjeros la recibieron con gran cariño y la bautizaron como “Paloma”, a quién van a cuidar en guardias que hagan durante la noche.

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