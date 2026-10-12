En “La Delgada Línea” se arman BANDOS por el PLEITO entre Kunno y Julio Camejo dentro de La Granja VIP
Granjeros en La Granja VIP deciden quién tuvo la razón entre Kunno y Julio Camejo por su pelea, esto fue los que escogieron en “La Delgada Línea”
¡Indicios de mitómano! Granjeros son sometidos a “La Delgada Línea” de La Granja VIP, en el que se cuestionan los comentarios y las acciones que se hicieron en la pelea entre Julio Camejo y Kunno, dejando claro de qué lado están cada uno de ellos, dejando fuertes declaraciones.