¡Lunes con PROBLEMAS! Kunno y Julio Camejo dan su TESTIMONIO sobre el fuerte pleito que hubo en La Granja VIP
¿Quién tuvo la razón? Kunno y Julio Camejo son cuestionados sobre las razones de su fuerte enfrentamiento en La Granja VIP; esto dijeron cada uno
Adal Ramones es cuestionado por el pleito que hubo en La Granja VIP entre Kunno y Julio Camejo, un enfrentamiento que llegó a un contacto mínimo, pero ambos Granjeros detallaron su justificación al respecto. Kunno asegura que Julio juega sucio, te habla bonito para después traicionar. Aunque no hubo un golpe, se generó cierto contacto.