Cuándo votar en La Granja VIP: días en que abren y cierran las votaciones para salvar a tu Granjero favorito

Es oficial, nos encontramos en la tercera semana de La Granja VIP, y las tensiones entre los Granjeros crecen cada vez más debido a actitudes, alianzas y desacuerdos entre los participantes. Uno de los momentos más importantes en cada Gala es cuando se anuncian votaciones, lugar en el que el público tiene un papel fundamental ya que puede salvar a su Granjero favorito, es por eso que a continuación te decimos cuándo se abren las votaciones para que participes.

Cuándo se abre y cierra la votación para salvar a un Granjero nominado

La votación para que el público salve a un Granjero Nominado se abre el día Miércoles durante La Gala y es hasta el Domingo de Eliminación que se cierra. Es importante que no pierdas la atención de las Galas ya que solo a través de ellas sabrás la hora exacta en la que puedes comenzar o dejar de votar.

Cuándo se abre la votación para elegir a los peones de La Granja VIP

Los días Domingo durante La Gala de Eliminación el Conductor Adal Ramones da la indicación del momento exacto en el que se abren las votaciones para que el público pueda elegir a quién quiere ver como Peón en La Granja VIP. Estas votaciones se cierran el mismo día por lo que es importante que estés atento a la transmisión del programa para que sepas la hora exacta en la que esto sucede.

Cuándo inicia la votación para El Duelo de La Granja VIP

Los días Lunes se abren las votaciones para elegir a un Peón o Granjero para el Duelo de Nominación, esta se cierra los Martes por la noche. Es importante que sintonices la transmisión de la Gala para que no te pierdas ningún detalle.

Cuándo es la votación de El Más Gallito en La Granja VIP

Los días Miércoles se abren votaciones para elegir a “El Más Gallito” de los Granjeros. Es fundamental que sintonices La Gala de dicho día ya que Adal Ramones da la indicación del momento en el que se abre y cierra la votación ya que todo ocurre durante la misma noche.

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¿Cuál es el link para VOTAR en La Granja VIP?

Votar es uno de los procesos más sencillos y fáciles además de que es importante que sepas que hacerlo es completamente gratis. Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estes dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros y deberás votar por el que quieras .Por otro lado, también puedes hacer esto dando CLICK AQUÍ.