inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP
Video

La Granja VIP | Cuarta llamada de peones: ya tenemos a los cuatro que servirán esta semana

Las votaciones concluyen y los granjeros revelan quiénes serán los nuevos peones dentro del granero.

La Granja VIP
Compartir
  •   Copiar enlace

La cuarta llamada de peones llegó a La Granja VIP y con ella, uno de los momentos más esperados de la semana. Tras intensas votaciones y estrategias que se movieron hasta el último segundo, ya se revelaron los cuatro peones que deberán cumplir las labores más duras dentro del granero.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×