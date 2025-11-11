¿El Capataz más IMPLACABLE? Kike Mayagoitia levanta a los peones para que no se vuelvan a quedar dormidos

En su primer día como El Capataz, Kike Mayagoitia quiso iniciar con el pie derecho: él mismo fue a despertar a los peones para que no se hiciera tarde con sus labores matutinas. A Kim Shantal, Alfredo Adame, Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori no les quedó de otra más que obedecer y levantarse.