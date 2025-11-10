Manola Díez y Eleazar Gómez hacen nueva alianza. “Yo te voy a salvar si te llegan a poner en la placa”
Eleazar Gómez dice que se identifica con Alfredo Adame porque los dos han sido nominados varias veces desde que inició La Granja VIP.
Manola Díez y Eleazar Gómez tuvieron una plática sobre las estrategias de juego, a 5 semanas de haber comenzado. Eleazar le aseguró a Manola que la salvará de la nominación si está en sus manos hacerlo, y le confesó que actualmente se identifica con Alfredo Adame. “Se han comprado problemas conmigo”, dijo.
