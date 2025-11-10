inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Video

Manola Díez y Eleazar Gómez hacen nueva alianza. “Yo te voy a salvar si te llegan a poner en la placa”

Eleazar Gómez dice que se identifica con Alfredo Adame porque los dos han sido nominados varias veces desde que inició La Granja VIP.

La Granja VIP 24/7
Manola Díez y Eleazar Gómez tuvieron una plática sobre las estrategias de juego, a 5 semanas de haber comenzado. Eleazar le aseguró a Manola que la salvará de la nominación si está en sus manos hacerlo, y le confesó que actualmente se identifica con Alfredo Adame. “Se han comprado problemas conmigo”, dijo.

La Granja VIP
Eleazar Gómez
Manola Díez
