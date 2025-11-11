Júpiter retrógrado en Cáncer: 3 signos zodiacales se verán profundamente afectados por este tránsito astrológico

Este martes 11 de noviembre de 2025, Júpiter ha comenzado su retrogradación en la casa de Cáncer. El planeta seguirá dicho curso hasta el 10 de marzo de 2026, donde finalizará el tránsito retrógrado en el grado 15. Este evento astrológico tiene profunda implicancias para los signos zodiacales.

Conoce cuál es la energía cósmica disponible de este tránsito planetario que abarcará varios meses y se vivirá como un proceso profundamente transformador a nivel emocional. Estos son los signos más afectados por su influencia energética poderosa.

¿Qué significa el tránsito de Júpiter retrógrado en Cáncer según la astrología?

El tránsito de Júpiter retrógrado en Cáncer trae un periodo de reflexión emocional y revisión de creencias relacionadas con el hogar, la familia y la seguridad interior. La energía de este tránsito planetario se dirige hacia el autocuidado y la sanación.

Es un tiempo para revisar cómo se nutren los vínculos y cómo se nutre cada persona a sí misma. Durante esta retrogradación planetaria, puede producirse una tendencia a cuestionar las creencias heredadas sobre el amor, la familia, la estabilidad y el merecimiento emocional.

Este periodo energético puede resultar difícil para muchas personas, ya que puede enfrentarlas con ideas o emociones que estaban ocultas. Sin embargo, la recompensa será mucho mayor y satisfactoria a largo plazo.

Los 3 signos zodiacales más afectados por la energía transformadora de Júpiter retrógrado en Cáncer

Las personas desafiadas y bendecidas por la energía del tránsito de Júpiter retrógrado en Cáncer son las que nacieron con Sol o Ascendente en los signos zodiacales de agua. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:

Cáncer

Escorpio

Piscis

Los nativos de estos signos zodiacales recibirán la invitación del universo para crecer desde dentro en lugar de buscar la expansión en el exterior. Energéticamente, este tránsito impulsa a buscar la abundancia emocional desde la introspección, no desde la acumulación material o la validación externa.

Este proceso puede despertar recuerdos, emociones no resueltas o la necesidad de perdonar y reconciliar el pasado. También invita a redefinir el concepto de hogar, que puede transformarse en algo más interno que físico: un estado de paz interior y pertenencia con uno mismo.

Según la astrología, las lecciones más valiosas no vienen del mundo externo durante este tránsito, sino de la conexión con la capacidad de sostenerse desde el amor propio. Cuando Júpiter retome su movimiento directo en marzo de 2026, esa expansión interna podrá manifestarse hacia afuera con más claridad, madurez y propósito.