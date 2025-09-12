La Granja VIP 24/7: te explicamos cómo y dónde podrás disfrutar de esta transmisión

¡La Granja VIP viene con todo! Y es que para que te puedas enterar de todo el chisme y a nadie se le escape nada, habrá un 24/7 en donde podremos poner el ojo a cada uno de los movimientos que los granjeros harán durante su estadía en el reality.

La transmisión 24/7 de La Granja VIP estará disponible totalmente gratis durante 2 semanas en nuestro sitio web oficial, a partir del 12 de octubre del 2025. Después de estas dos semanas se transmitirá de forma exclusiva a través de Disney+, donde los suscriptores tendrán acceso exclusivo para no perderse ningún momento del encierro, las dinámicas y los enfrentamientos entre celebridades.

¿Quiénes serán los granjeros de La Granja VIP?

16 serán los granjeros que vivirán encerrados 24/7 dentro de un entorno rural, en donde deberían enfrentarse a un aislamiento que pondrá a prueba sus emociones y resistencia, además de enfrentarse a:



Sobrevivir en un ambiente de poca o nula comodidad moderna.

Convivir y realizar actividades junto con animales de granja.

Realizar actividades relacionadas con el entorno rural, como sembrar, cosechar y criar animales propios del lugar.

Competir en desafíos físicos que llevarán al límite sus emociones, resistencia y carácter.

Hasta el momento solo se han revelado 3 nombres de los granjeros que entrarán a La Granja VIP:



Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

¿Quién va a ser el conductor de La Granja VIP?

Adal Ramones será el conductor principal de La Granja VIP, además tendrá como co-conductoras a Kristal Silva y Alex Garza.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP?

La Granja VIP se estrena el próximo 12 de octubre del 2025, a través de Azteca UNO.