Azteca UNO
La Granja VIP
La Granja VIP TikTok | ¡Morimos de amor! Conoce al potrillo que nació en La Granja VIP hace 2 días

Los 16 tiktokers tuvieron su primer encuentro con animales en La Granja VIP. Se trata de un potrillo recién nacido junto a su mamá.

Una de las partes más tiernas y emocionantes de La Granja VIP será ver a celebridades conectar con la naturaleza. Acompañados de El Mayoral, los 16 tiktokers tuvieron su primer encuentro con animales en La Granja VIP; se trata de un potrillo nacido hace solo 2 días, tomando leche de su mamá.

Estos creadores de contenido están viviendo la experiencia del reality show por 24 horas, a unos días del gran estreno

