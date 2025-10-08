La Granja VIP TikTok | ¡Morimos de amor! Conoce al potrillo que nació en La Granja VIP hace 2 días
Los 16 tiktokers tuvieron su primer encuentro con animales en La Granja VIP. Se trata de un potrillo recién nacido junto a su mamá.
Una de las partes más tiernas y emocionantes de La Granja VIP será ver a celebridades conectar con la naturaleza. Acompañados de El Mayoral, los 16 tiktokers tuvieron su primer encuentro con animales en La Granja VIP; se trata de un potrillo nacido hace solo 2 días, tomando leche de su mamá.
Estos creadores de contenido están viviendo la experiencia del reality show por 24 horas, a unos días del gran estreno
