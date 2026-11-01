¡El molino sacó sus mejores pasos! Los Peones vivieron un divertido momento La Granja VIP
Las labores de la Granja terminaron convirtiéndose en una auténtica fiesta
Los Peones de La Granja VIP dejaron ver su lado más divertido mientras giraban el molino, pues la actividad terminó convirtiéndose en un momento lleno de entusiasmo y risas. Aunque tenían que concentrarse en realizar el trabajo, los granjeros se animaron tanto que incluso comenzaron a hacer un baile entre todos. Eso sí, la coordinación no fue precisamente su punto fuerte, ya que cada uno parecía llevar su propio ritmo y los pasos no siempre coincidían. Sin embargo, poco les importó, pues disfrutaron de la dinámica y demostraron que incluso las tareas más pesadas pueden convertirse en una oportunidad para divertirse y convivir.