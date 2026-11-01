¿Se repetirá lo de Azalia? Rafa Mercadante anticipa la Eliminación de este Granjero en La Granja VIP
Los Granjeros ya empezaron con las predicciones del Eliminado de este domingo
El futuro de Pablo Montero en La Granja VIP fue tema de conversación entre “El Mono”, Manelyk y Kunno. El exfutbolista contó que Rafa Mercadante le comentó que le había tocado una tabla de nominación fácil y comparó la situación con lo ocurrido anteriormente con Azalia, pues considera que Pablo podría ser el siguiente en salir. Sin embargo, “El Mono” respondió que no podía asegurar ese resultado. Por su parte, Kunno señaló que también existe la posibilidad de que otro granjero sea eliminado. Manelyk agregó que, sin lo ocurrido con Pablo, quizá tendría más posibilidades de permanecer en la competencia.