Kunno confiesa que ser Peón ya NO es un CASTIGO para él en La Granja VIP

Kunno compartió que su experiencia como Peón en La Granja VIP ha cambiado por completo. El granjero recordó que durante las primeras semanas se desanimaba cada vez que le tocaba asumir este rol, pues llegó a sentirlo como un castigo. Sin embargo, las cosas son diferentes ahora. Kunno confesó que ya disfruta ser Peón e incluso se pone feliz cuando sabe que tendrá nuevamente esta responsabilidad dentro de la granja. Su cambio de actitud demuestra cómo ha evolucionado su experiencia en el reality, dejando atrás la frustración que sentía anteriormente para encontrar una nueva forma de disfrutar las actividades y responsabilidades que implica ser Peón.