¿Rafa Mercadante hizo las cosas a su manera? Fernando Lozada EXPONE las diferencias de las películas en La Granja VIP

Fernando y Kunno conversaron sobre la realización de sus películas y cortometrajes en La Granja VIP, por lo que el primero le preguntó a su compañero si habían seguido el guion que les entregaron. Kunno respondió que sí, lo que llevó a Fernando a recordar que, durante el trabajo con Rafa, las cosas fueron diferentes. Según contó, hicieron varios cambios e improvisaron algunas partes, pues Rafa constantemente les decía: “Regálenme un voto de confianza”. La conversación dejó ver que no todos trabajaron de la misma manera durante las grabaciones y despertó curiosidad sobre cómo quedaron finalmente las producciones que prepararon para sorprender al público.