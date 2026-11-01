¡Con canción incluida! El Equipo Disfuncional encuentra una divertida forma de pedir votos en La Granja VIP

Un momento de amistad terminó convirtiéndose en una divertida campaña de votación en La Granja VIP. Mientras Julio y Niurka conversaban sobre cómo, cuando las cosas se ponen difíciles, han demostrado ser buenos amigos, la charla tomó un giro inesperado. El granjero comenzó a cantar para pedirle al público que apoyara al equipo disfuncional, repitiendo la frase “¡Vota disfuncional!”. La iniciativa no quedó solamente entre ellos, pues Natalia también se animó a sumarse y acompañarlos en esta peculiar petición. Entre canciones y buen humor, los granjeros encontraron una manera diferente de buscar el respaldo de la audiencia en medio de la competencia.