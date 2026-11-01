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¡Con canción incluida! El Equipo Disfuncional encuentra una divertida forma de pedir votos en La Granja VIP

¡No se limitaron a pedir apoyo, también armaron su porra!

Un momento de amistad terminó convirtiéndose en una divertida campaña de votación en La Granja VIP. Mientras Julio y Niurka conversaban sobre cómo, cuando las cosas se ponen difíciles, han demostrado ser buenos amigos, la charla tomó un giro inesperado. El granjero comenzó a cantar para pedirle al público que apoyara al equipo disfuncional, repitiendo la frase “¡Vota disfuncional!”. La iniciativa no quedó solamente entre ellos, pues Natalia también se animó a sumarse y acompañarlos en esta peculiar petición. Entre canciones y buen humor, los granjeros encontraron una manera diferente de buscar el respaldo de la audiencia en medio de la competencia.

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