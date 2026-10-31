Kunno revela las inquietantes PESADILLAS que tuvo sobre La Granja VIP

Kunno compartió con Manelyk las extrañas pesadillas que tuvo mientras descansaba en La Granja VIP. El granjero recordó que en uno de sus sueños vio a dos de sus compañeras protagonizando una pelea, haciendo referencia a Niurka y Natalia. Pero esa no fue la única situación que apareció en sus sueños. Kunno también contó que soñó con que le ponían una pauta, como ocurrió anteriormente con La Bebeshita, además de imaginar que era eliminado del reality. Entre risas y sorpresa, Kunno le contó a Manelyk los detalles de sus inquietantes sueños, demostrando que la convivencia en la granja también parece acompañarlo hasta sus horas de descanso.