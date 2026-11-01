Los Granjeros esperan sorprender al público con sus películas en La Granja VIP

Pablo Montero y Fernando Lozada compartieron su emoción por los cortometrajes que realizaron en La Granja VIP, pues ahora esperan que el público pueda disfrutar del resultado de su trabajo. Ambos se mostraron entusiasmados ante la posibilidad de que sus creaciones conecten con quienes las vean y aseguraron que están dispuestos a dejarse sorprender por la reacción de la audiencia. Para ellos, será interesante descubrir cómo recibe la gente estas producciones y qué opinión tendrá sobre las historias que prepararon. Mientras tanto, la expectativa crece por conocer el resultado de sus proyectos y comprobar si logran hacer reír al público con sus propuestas.