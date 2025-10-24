El Patrón dice que Eleazar Gómez “miente sobre todo” y pone en duda su disculpa con Fabiola

Fabiola Campomanes y La Bea comentaron con El Patrón, Jawy, Sergio Mori, Kike Mayagoitia y Omahi sobre la conversación que tuvieron con Eleazar Gómez. Este último se disculpó con Fabiola y le dijo que nunca puso en duda que tuviera fans. El Patrón no le cree a Eleazar y otros granjeros lo apoyan con su opinión.

