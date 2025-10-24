¡Se enojó El Capataz! Sergio Mori REGAÑA a los granjeros por dejar la cocina sucia
Los granjeros dejaron la cocina sucia anoche y también olvidaron tapar el huerto, por lo que amaneció “escarchado”. Así les llamó la atención Sergio Mayer Mori, El Capataz.
Sergio Mayer Mori tuvo que ponerse firme con los granjeros, pues anoche dejaron la cocina “muy sucia” y eso provocó que se juntara la carga de los peones. El Capataz también regañó a todos por dejar las escobas y “todo lo sucio” ahí mismo. Por si fuera poco, ayer no taparon el huerto y amaneció “escarchado de nieve”.
