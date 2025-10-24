inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Video

Fabiola Campomanes y Eleazar Gómez hablan CARA A CARA y él se disculpa. ¿Lo perdonó?

Eleazar Gómez se acercó a Fabiola Campomanes para disculparse por haberle pedido a otras personas que la nominaran. Ella lo aceptó, pero le dijo sus verdades.

La Granja VIP 24/7
Luego de La Asamblea que desató el caos en La Granja VIP, Eleazar Gómez por fin pudo acercarse a Fabiola Campomanes para pedirle perdón. Ella le contó lo herida que se siente por su traición, pues le abrió su corazón y dijo que no hace eso con muchas personas.

La Granja VIP
