Fabiola Campomanes y Eleazar Gómez hablan CARA A CARA y él se disculpa. ¿Lo perdonó?
Eleazar Gómez se acercó a Fabiola Campomanes para disculparse por haberle pedido a otras personas que la nominaran. Ella lo aceptó, pero le dijo sus verdades.
Luego de La Asamblea que desató el caos en La Granja VIP, Eleazar Gómez por fin pudo acercarse a Fabiola Campomanes para pedirle perdón. Ella le contó lo herida que se siente por su traición, pues le abrió su corazón y dijo que no hace eso con muchas personas.
