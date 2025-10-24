Manola Díez contra Kim Shantal: DISCUTEN acaloradamente por las nominaciones de La Asamblea
Manola Díez admitió que ella sí dijo que Fabiola Campomanes podría ser eliminada “porque tiene menos apoyo”. Lo dijo durante una discusión con Kim Shantal.
Kim Shantal y Manola Díez discutieron sobre las traiciones que se cometieron en La Asamblea de La Granja VIP. Manola admitió que sí dijo que Fabiola Campomanes tenía menos apoyo. También hablaron sobre el error que cometió Eleazar Gómez.
