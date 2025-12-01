¿A cuál celebridad no le gustaría ser Capataz de La Granja VIP?: “No me interesa en lo absoluto”

A solamente tres semanas del fin de La Granja VIP, todavía hay algunas celebridades que no se han desempeñado como Capataz en el reality show; sin embargo, y a diferencia de Eleazar Gómez, un participante se mostró reacio a la posibilidad de ocupar el puesto, ¿de quién se trata?

Adame no quiere ser Capataz de La Granja VIP

Luego de buscar que se le asignaran las tareas en el establo porque buscaba permanecer lejos de Eleazar Gómez, Fabiola Campomanes le compartió a Alfredo Adame que las labores de atención a las vacas son sus preferidas debido a que "le encanta lavar el piso" y es que la granjera aprovechó la oportunidad para exhortar al 'Golden Boy' a darle esa actividad si llegara a ser Capataz de La Granja VIP.

Además, aunque le señaló que no tiene problemas con ninguna de las estaciones, sí dejó ver que no tiene mucha preferencia por las caballerizas debido a que siente que "no puede hacer mucho ahí".

Cuando Adame le preguntó si hoy tendría lugar la competencia para definir al nuevo Capataz, Fabiola le respondió que sí y que, como él no ha ocupado la posición previamente, por eso le estaba compartiendo su punto de vista.

"La verdad no me interesa en lo absoluto... yo la verdad prefiero trabajar y trabajar", exclamó Adame ante el escenario propuesto por Campomanes.

Aunque cabe señalar que los peones no pueden competir en el reto para disputar la posición, Fabiola le compartió, basada en su experiencia de hace un par de semanas, que "no es tan divertido", pero que uno de los beneficios que podría gustarle al 'Golden Boy' sería el privilegio de contar con un baño y cama propios, aspecto con el que coincidió Adame.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo Capataz de La Granja VIP, así como al elegido por Lis Vega, derivado de su Legado, para convertirse en el primer nominado de la octava semana y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.