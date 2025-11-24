El Patrón lamenta la eliminación de Kike Mayagoitia. “Se van todos los que trabajan”

El Patrón no está conforme con la eliminación de este domingo y lo dejó muy claro hablando con las cámaras. “Al final del día, ustedes son los que mandan”, admitió, mientras se le unía César Doroteo. Ambos coinciden en que Eleazar Gómez “se ha adjudicado la chamba de todos"; en cambio, a Alfredo Adame, “se le podrá alborotar la neurona pero chambea”.