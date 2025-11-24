Eleazar Gómez se queja de los granjeros que no trabajan. “He visto a varios que llevan 6 semanas haciendo nada”
Eleazar Gómez le dijo a Lis Vega que él “trató de apoyar lo más que pudo” a Fabiola Campomanes como La Capataz, pero que él no se comportaría igual que ella.
Lis Vega y Eleazar Gómez tuvieron una plática sobre cuánto les molesta que a algunas personas se les deba repetir lo que tienen que hacer. Él dice que ha tenido que hacer lo de varios y que ha visto a granjeros que, de plano, no hacen nada.
