¡El Patrón quiere ser padrino de bodas de La Bea e Isra! “Ya no te puedes rajar”
“Yo soy padrino de anillos, eh. Ya comprometido”, dijo El Patrón ante las cámaras de La Granja VIP. Este es el mensaje que mandó al novio de La Bea, Isra.
La Bea y El Patrón han reforzado mucho su amistad y él ya hasta se comprometió para ser padrino de anillos en la boda de la comediante y su novio, Isra. “A lo mejor usted conoce la versión ruda de las luchas, pero El Patrón es bien chi$%&n y quiero que sea mi amigo para siempre”, dijo La Bea.
