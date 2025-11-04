inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Jawy llora mientras festeja el cumpleaños de su novia. “Eres la mujer perfecta, la que me cambió por completo”

A Jawy se le quebró la voz mientras le dedicaba unas palabras a su novia, Daniela, por su cumpleaños. Le dijo que quiere formar una familia con ella.

Con unos hot cakes con velitas, en La Granja VIP le cantaron las mañanitas a Daniela, la novia de Jawy. Él dedicó un mensaje muy emotivo para su pareja y no pudo evitar que se le quebrara la voz; además, confesó que nunca había entrado a un reality show tan enamorado. “Te amo con todo mi corazón, festejo tu vida con toda mi alma”.

