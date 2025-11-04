Jawy llora mientras festeja el cumpleaños de su novia. “Eres la mujer perfecta, la que me cambió por completo”

Con unos hot cakes con velitas, en La Granja VIP le cantaron las mañanitas a Daniela, la novia de Jawy. Él dedicó un mensaje muy emotivo para su pareja y no pudo evitar que se le quebrara la voz; además, confesó que nunca había entrado a un reality show tan enamorado. “Te amo con todo mi corazón, festejo tu vida con toda mi alma”.