“Le voy a quitar el título de Capataz": ‘El Patrón’ tiene en la mira a Sergio Mayer Mori (VIDEO)

Aunque reconoció que es un “gran competidor”, Alberto del Río garantizó que no permitirá que Mayer Mori vuelva a conseguir el puesto

Antes de iniciar sus actividades como peón, ‘El Patrón’ Alberto del Río le garantizó a La Bea que le quitará el título de Capataz a Sergio Mayer Mori y le pidió al público que vote por la comediante para que lo acompañe en la codiciada habitación cuando consiga el puesto.

