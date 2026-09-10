“Ella me cae muy bien, pero...": Manelyk comienza a DUDAR de su amistad con Azalia dentro de La Granja VIP Segunda Temporada
La “Reina de los Reality Shows” reveló que Azalia Ojeda le cae muy bien, pero no termina de convencerle ciertas actitudes
Manelyk González protagonizó uno de los momentos más personales de este jueves 10 de septiembre en La Granja VIP Segunda Temporada. Mientras peinaba a una de las vacas, “La Reina de los Reality Shows” utilizó al animal de psicólogo y contó las dudas que tiene sobre Azalia Ojeda, una de las granjeras que considera amiga, pero que no termina de confiar en ella.