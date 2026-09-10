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Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Volcadura en la colonia Doctores deja daños materiales

Un fuerte accidente movilizó a policías y testigos en la zona: Jorge “El Diablo Becerril” tiene los detalles.

Por: Hugo Pantoja

Jorge “El Diablo” Becerril reportó una volcadura en la colonia Doctores, donde una camioneta particular impactó a una patrulla. Elementos de la unidad volcada solicitaron apoyo y algunos testigos acudieron para ayudar. A pesar de lo aparatoso del accidente, el reporte señala que no hubo víctimas fatales.

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